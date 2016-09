Pri vrtcu smrdelo po plinu

RAKEK – V petek ob 10.53 so v okolici vrtca v Rakeku v občini Cerknica zaznali vonj po plinu.

Z detektorjem plina so okolico pregledali gasilci PGD Rakek in Cerknica ter ugotovili, da se vonj širi iz kanalizacije. O dogodku je bilo obveščeno Komunalno podjetje Cerknica, poroča uprava za zaščito in reševanje.