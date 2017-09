Pri Vrhniki: iztiril se je vlak, natovorjen s fosfati

VERD – PU Ljubljana so včeraj okrog 19.45 obvestili o železniški nesreči, ki se je pripetila na Verdu. Po prvih podatkih se je iztiril vagon tovornega vlaka, ki je vozil proti Ljubljani.

Policisti so skupaj s predstavniki Slovenskih železnic opravili ogled kraja nesreče, ki se bo nadaljeval še danes. Po dosedanjih ugotovitvah se je iztiril zadnji vagon in pri tem trčil v železniško infrastrukturo. Nastalo je za nekaj sto tisoč evrov materialne škode, v nesreči pa po podatkih policije ni nihče poškodovan. Na vlaku je bil tovor (fosfati v prahu za izdelavo detergentov), ki po do sedaj zbranih podatkih pristojnih služb ne pomeni nevarnosti za okolje ali zdravje ljudi.

Uprava za zaščito in reševanje poroča: »Ob 20.16 se je na železniški progi Postojna–Ljubljana med Verdom in Borovnico (občina Vrhnika) iztiril vagon tovorne kompozicije. Vagon je podrl precej železniške infrastrukture, njegov tovor pa se je razsul in delno padel v večjo globel. Po podatkih policije je to tovor sipke rude oz. fosfata, ki ni nevarna snov. Posredovali so prostovoljni gasilci iz PGD Stara Vrhnika, Vrhnika, Verd in Borovnica ter poklicni gasilci GB Ljubljana. Izvedli so varnostni protokol, pregledali razsuti tovor, odvzeli vzorec in ugotovili, da je pH nevtralen. Do odstranitve poškodovanega vagona in vzpostavitve normalnega delovanja je železniški promet začasno ustavljen v obe smeri.«