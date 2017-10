Pri Trojanah na vozišču obležala motorista

TROJANE – Tiskovna predstavnica PU Ljubljana Nataša Pučko poroča o hudi prometni nesreči pri znanem gostišču.

V soboto ob 18.40 se je pri naselju Trojane na regionalni cesti pripetila prometna nesreča III. kategorije zaradi izsiljevanja prednosti v križišču, v kateri se je ena oseba hudo poškodovala, ena pa lažje. Nastala je materialna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša 10.000 evrov.

»Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je 50-letni voznik mazde vozil iz smeri naselja Orehovica proti križišču z regionalno cesto št. 447 pri uvozu na avtocesto A1. Ko je pripeljal do križišča s prednostno regionalno cesto št. 447, je zapeljal v križišče, kjer je zavijal levo proti gostišču Trojane. V tistem trenutku je pravilno po prometnem pasu za naravnost pripeljal 42-letni voznik motornega kolesa Yamaha s potnico (37), in sicer z njegove leve strani, torej iz smeri gostišča Trojane. Ob trčenju ju je vrglo naprej preko sprednjega dela vozila, kjer sta obležala na vozišču,« poroča Pučkova.

Oba sta bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana. Potnica je po podatkih policije utrpela lahke telesne poškodbe, voznik motornega kolesa pa hude. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.