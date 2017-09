Pri trčenju poškodovan motorist

ŽUŽEMBERK – V soboto ob 14.02 sta na cesti Dvor–Kočevje, občina Žužemberk, trčila motorno kolo in osebni avtomobil.

Gasilci GRC Novo mesto in PGD Žužemberk so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, očistili motorne tekočine, ki so se razlile po cestišču, in nudili pomoč delavcem cestnega podjetja ter reševalcem nujne medicinske pomoči iz Novega mesta in Kočevja.

Ti so oskrbeli poškodovanega motorista na kraju in ga nato prepeljali v novomeško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.