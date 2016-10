Pri tatvini staršem v pomoč tudi 13-letni sin

ŽUŽEMBERK, NOVO MESTO – Kakšen zgled dobi odraščajoči fant, najstnik, če ga starši s seboj vzamejo na tatinski pohod? Bolj slabega, seveda. Napačna vzgoja vpliva na njegov razvoj, hkrati pa mu starši sporočajo, da se to očitno lahko počne.



Prav to se je zgodilo aprila letos v Zbirno-reciklažnem centru Žužemberk, le kilometer od naselja in v neposredni bližini žužemberške čistilne naprave v opuščenem kamnolomu. Očitno je zbirni center dovolj odmaknjen od oči, da je stalna tarča tatov, čeprav je elektronsko varovan, zanj skrbi tudi varovalna služba. Veliko odpada je že bilo ukradenega, predvsem barvnih in drugih kovin, ki jih zbiratelji bolj ali manj uspešno prodajo za lasten zaslužek.



Štiriinštiridesetletni Robert Bartol iz Kočevja in njegova šest let mlajša partnerica Gordana Šarkezi sta se odpravila krast v nedeljo, 3. aprila, popoldne. Robert je preplezal ograjo zunanjega skladišča zbirno-reciklažnega centra ter partnerici in 13-letnemu sinu Timu podajal, kar se mu je zdelo še uporabno: rabljen plinski žar, plastenko motornega olja, steklena pokrova, sesalec, luči, radio... Vsega je bilo za kakšnih 150 evrov, a pri tatvini jih je zalotil varnostnik, ki je preprečil, da bi kradli še naprej. Seveda je v nadaljevanju vmes posegla še policija, spisali so ovadbo, zadeva pa je prišla tudi na sodišče. Tožilka je za oba zaradi dveh kaznivih dejanj, velike tatvine in zanemarjanja mladoletne osebe, predlagala enotno kazen osem mesecev pogojnega zapora v preizkusni dobi dveh let.



Bartol, ki se je najprej močno razburil zaradi soja fotografske bliskavice, je priznal, da je bil on pobudnik tatinske akcije in da je on kradel, Gordana pa je dodala, da niti ni vedela, kakšne namene ima njen partner. Oba sta krivdo priznala in brez obotavljanja sprejela predlagano kazen. Da le ne bo treba v zapor.