Pri srednji šoli pred ljudi metali petarde

JESENICE – V tem mesecu so policisti že sprejeli nekaj prijav o rabi pirotehnike, nazadnje v sredo, ko naj bi najstniki okoli 13.20 pred srednjo šolo na Jesenicah petarde metali pred ljudi.

Ob tem opozarjajo na nepravilno in nedovoljeno rabo pirotehnike v takih okoliščinah in izpostavljajo, da je lani na Gorenjskem eksplozija petarde vsaj eni osebi huje poškodovala roko, v še nekaj primerih pa so bili poškodovani tudi objekti, stekla na objektih, gorelo je na travnikih ipd., so sporočili iz PU Kranj.

Našteto je posledica nepravilne in objestne rabe pirotehnike, kjer največkrat nastradajo predvsem mladi do 20 let. Poseben apel policisti zato namenjajo staršem, ki naj se doma z otroki pogovarjajo o tem. Za nekoga bo dovolj že pogovor, drugim bo stvar treba predstaviti še bolj realno, npr. s fotografijami ali videi, ki jih starši lahko najdejo na internetu, med vsemi pa je vsako leto tudi kdo, ki ga bo zdramila šele izkušnja. Ta verjetno ne bo brez posledic in mu bo lahko za vedno spremenila življenje.