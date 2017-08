Pri soških koritih ostal brez denarnice in nahrbtnika

LEPENA – V četrtek med 18.30 in 19.00 je neznanec pristopil do osebnega avtomobila slovaških registrskih številk, ki je bil parkiran na makadamskem parkirišču ob koritih Soče v Lepeni ob lokalni cesti. Storilec je vlomil v vozilo in iz notranjosti odtujil denarnico in nahrbtnik.

Lastnik je ostal brez osebnih dokumentov, bančnih kartic, nekaj gotovine in nekaj kosov oblačil, so sporočili iz PU Nova Gorica.