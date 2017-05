Pri Šišenskem hribu pohodnica našla truplo

LJUBLJANA – V ponedeljek ob 10.07 je v gozdu med Šišenskim hribom in Drenikovim vrhom v Ljubljani pohodnica naletela na mrtvo osebo.

Reševalci postaje GRS Ljubljana in gasilci GB Ljubljana so nudili pomoč policistom in mrliškemu ogledniku ter osebo prenesli do dvesto metrov oddaljene ceste, kjer so jo predali pristojnim službam, je poročala uprava za zaščito in reševanje.