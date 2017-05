Pri sebi sta imela gobice, ki povzročajo halucinacije

LESCE – Radovljiški policisti so v petek zvečer v Lescah obravnavali moška. Pri sebi sta imela snovi, ki so zelo verjetno prepovedana droga. Zasegli so manjšo količino drog konoplja, spid in halucinogene gobice.

V soboto so prepovedano drogo v dveh postopkih zasegli še na Bledu. Obakrat je šlo za manjšo količino snovi, ki je zelo verjetno prepovedana droga konoplja.

Proti vsem policisti še vodijo postopke, so sporočili iz PU Kranj.