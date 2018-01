Pri pokopališču na streho

KANAL – V petek ob 20.11 je na lokalni cesti Kanal–Avče voznik z osebnim vozilom v bližini pokopališča zapeljal s ceste, se prevrnil na streho ter obtičal v obcestnem jarku.

Gasilci so nepoškodovanega voznika rešili iz avta, na poškodovanem vozilu pa opravili protipožarno zaščito in ga z dvigalom postavili na kolesa.



Voznika so pregledali reševalci nujne medicinske pomoči iz Nove Gorice.