Pri počivališču na avtocesti avto prevrnjen na streho

VODICE – V četrtek ob 6.24 je na gorenjski avtocesti med počivališčem Povodje in izvozom Vodice voznik z osebnim vozilom zdrsnil s cestišča in se prevrnil na streho ter obtičal v obcestnem jarku. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in postavili uničeno vozilo nazaj na kolesa.

V nesreči sta se dve osebi poškodovali. Oskrbeli so ju reševalci ljubljanske reševalne postaje in ju prepeljali v UKC Ljubljana.

Posredovali so tudi policisti in delavci cestnega podjetja Dars, je poročala uprava za zaščito in reševanje.