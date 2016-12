Pri plačilu poskusil z manevrom

GORNJA RADGONA – V Gornji Radgoni so policisti v četrtek obravnavali goljufijo pri plačilu storitev, v Veržeju pa grožnjo.

Javni red in mir je bil kršen trikrat v zasebnih prostorih in dvakrat na javnih krajih. Kršitelji so se po posredovanju policistov pomirili.