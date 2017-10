Pri Novi Gorici našli granato, ki tehta kar 102 kilograma

KROMBERK – Ob 14.20 sta pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije v Kromberku, občina Nova Gorica, odstranila in spravila na varno do uničenja topovsko granato, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Granata je kalibra 210 milimetrov in tehta kar 102 kilograma. Nevarna najdba italijanske izdelave sicer izvira iz obdobja I. svetovne vojne.