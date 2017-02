Pri napi je zoprno smrdelo

KAMNIK – Uprava za zaščito in reševanje poroča o smradu v Kamniku.

Ob 8.34 je na Zikovi ulici v Kamniku iz kuhinjske nape v stanovanju večstanovanjske stavbe izhajal dim in vonj po zažganem. Gasilci PGD Kamnik so ugotovili, da se je zaradi okvare na električni napeljavi smodil motor kuhinjske nape. Odklopili so elektriko, okolico nape pregledali s termovizijsko kamero, stanovanje nadtlačno prezračili in lastniku svetovali obisk električarja.