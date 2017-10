Pri moškem (33) našli belo prašnato snov

IDRIJA – Policisti so v četrtek pozno zvečer v Spodnji Idriji 33-letnemu moškemu med postopkom zasegli manjšo količino posušene zelene rastline in belo prašnato snov, za katero utemeljeno sumijo, da je prepovedana droga.



Oboje so poslali v analizo. Če bo njihove sume potrdila, bodo proti 33-letniku uvedli hitri postopek z odločbo zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji prepovedanih drog in prometu z njimi.