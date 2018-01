Pri Markovcih na begu trije biki

MARKOVCI – Ob 13.21 so iz hleva v Novi vasi pri Markovcih pobegli štirje biki, poročajo na upravi za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Bukovci, Nova vas, Borovci, Markovci, Prvenci-Strelci, Sobetinci, Stojnci, Zabovci, Cirkulane, Zavrč, Muretinci in Mala vas so pomagali živino iskati in uloviti. Lastniku pobeglih bikov so vrnili enega bika, ki jim ga je uspelo uloviti, ostali pa so še zmeraj na prostosti.