Pri Mariborčanu našli skoraj štiri kilograme marihuane

MARIBOR – Policisti PP Maribor I so zbirali obvestila glede utemeljenih razlogov za sum storitve več kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog. Tako so odvzeli prostost 43-letnemu Mariborčanu in pri njem na podlagi pisne odredbe sodišča opravili hišno preiskavo. Med preiskavo so zasegli skupaj 3,8 kg marihuane, ki je bila zapakirana v 41 prozornih PVC-vrečkah, zaradi česar obstaja utemeljen sum, da je bila predvidena za nadaljnjo prodajo.

Če bi Mariborčanu uspelo prodati drogo, bi si na črnem trgu pridobil premoženjsko korist najmanj 40.000 evrov. Policisti so ga s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Mariboru, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.