Pri ljubitelju so našli puški z isto številko

NOVO MESTO – »Nimam kaj priznati,« je bil sprva odločen 67-letni Janez Erjavec z Dobrave pri Stični, ko je na novomeško okrožno sodišče prišel zaradi očitkov o nedovoljeni proizvodnji orožja ali eksploziva in prometu z njim. Zatrdil je namreč, da so mu policisti pri hišni preiskavi pobrali vse orožje in napisali, da je vse brez papirjev, kar ne drži, za orožje pa, ki je bilo predelano, je povedal, da ga ni predelal on.



»Za takšno kaznivo dejanje je zagrožena kazen od enega do 10 let zapora,« mu je požugal višji državni tožilec Bojan Avbar, ki je sicer za priznanje predlagal pogojno kazen 10 mesecev zapora v preizkusni dobi treh let ter seveda varnostni ukrep odvzema orožja. A po posvetu obtoženca in njegovega odvetnika Borisa Grobelnika je sodnica Mojca Hode na njun predlog preložila predobravnavni narok, s tožilstvom pa sta se odvetnik in Erjavec dogovorila, kaj od zaseženega orožja je še predmet obtožbe. Ta se je nekoliko skrčila, tako je bila tudi predlagana kazen tožilstva sprejemljiva. Sodišče mu je izreklo pogojno predlagano kazen 10 mesecev zapora s preizkusno dobo treh let.



In kako so policisti temu ljubitelju orožja z Dobrave pri Stični stopili na prste? Najprej so nekomu zasegli nezakonito orožje in strelivo, ta pa je dejal, da ga je dobil od Janeza Erjavca. Sledila je hišna preiskava, možje v modrem pa so mu zasegli orožje, za katero je imel orožne listine, in več nelegalnega orožja in streliva, tudi orožje in strelivo, ki spada v A-kategorijo kot prepovedano. Zanimivo, da je hranil dve puški repetirki, ki sta imeli vtisnjeni isti številki, za eno je imel Erjavec ustrezno listino, za drugo pa ne. Policija je ugotovila, da je bila ta puška predelana, kar pomeni zlorabo orožja.



Predelano puško so pod drobnogled vzeli strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija, ki so ugotovili predelave sprožilnega mehanizma, tudi sprednji del cevi orožja je bil delavniško predelan tako, da je na cevi narezan zunanji navoj, prek katerega je privit nosilec sprednjega namerila. Prav tako dimenzije ležišča nabojev niso ustrezale kalibru 8x57, kot je bilo navedeno v orožni listini in na montažnem nastavku za strelni daljnogled, temveč drugemu kalibru (7,92x33 kurz).



Prvi hišni preiskavi, ki je bila konec januarja 2014 in v kateri so ugotovili, da ima obtoženi delavnico, kjer naj bi izdeloval in predeloval orožje ter polnil naboje, čeprav za to ni imel dovoljenja, je štiri mesece pozneje zaradi novih dejstev sledila še ena hišna preiskava. Takrat so mu zasegli orožje, za katero je imel dovoljenje, in sicer zaradi prekrškov nepravilne hrambe, nelegalno orožje, strelivo in opremo pa zato, ker so predmet kaznivega dejanja. Zasegli so tudi ročno bombo M-75 s sprožilnim mehanizmom. Sicer vse ni bilo nelegalno, je namreč lovec, za kar nekaj orožja ima orožne listine. In to orožje mu bodo vrnili.