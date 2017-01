Pri kraji oblačil sodeloval mladoletnik

NOVO MESTO – Policiste so v četrtek popoldne obvestili o tatvini oblačil iz prodajalne v Novem mestu.

Neznanca sta v prodajalni z oblačili odtujila varovala in pobegnila.

Na podlagi opisa vozila in smeri bega so policisti v okolici Šentjerneja izsledili in prijeli mladoletnika in 24-letnega osumljenca.

Ovadili ju bodo zaradi kaznivega dejanja tatvine, so sporočili iz PU Novo mesto.