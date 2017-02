Pri gašenju se je opekel, v lopi pa kemikalije in jeklenki

MLAKA – V torek malo pred 21. uro je v Mlaki, občina Komenda, zagorela lesena lopa ob stanovanjski hiši, v kateri so bile kemikalije in plinski jeklenki.

Gasilci PGD Komenda, Moste in Križ so ogenj pogasili in iz lope iznesli kemikalije ter jeklenki.

Požar je lopo uničil in poškodoval fasado stanovanjske hiše.

Pri gašenju se je opekel eden od domačih, ki je prvo pomoč sam poiskal v kamniškem zdravstvenem domu.