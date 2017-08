Pri elektrarni iz vode potegnili mrtvega človeka

Našli so ga pri elektrarni Zlatoličje. Foto: Google Maps

ZLATOLIČJE – Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so v Dravi pri elektrarni Zlatoličje našli utopljenca. »Truplo še ni identificirano, gre pa za moškega, ki je bil v vodi že več dni. To še dodatno otežuje preiskavo,« je sporočil predstavnik mariborske policije Miran Šadl. Dodal je, da preiskava še traja, zato več podrobnosti ne razkrivajo.