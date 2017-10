Pri delu v gozdu mu je stisnilo nogo

GROSUPLJE – V četrtek ob 16.28 je v gozdu blizu naselja Luče občanu pri delu v gozdu padlo drevo na nogo in mu stisnilo gleženj.

Posredovali so gasilci PGD Luče.

Razžagali so drevo ter poškodovanca oskrbeli in prepeljali v dolino, kjer so ga prevzeli domači ter reševalci ZD Grosuplje in nujne medicinske pomoči iz Ljubljane.