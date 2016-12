Pri Braslovčah nesreča

RAKOVLJE – V petek ob 5.28 sta na regionalni cesti Parižlje–Braslovče v kraju Rakovlje (občina Braslovče) trčili osebno in kombinirano vozilo. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine.

Reševalci NMP Celje so eno lažje poškodovano osebo prepeljali v SB Celje, poroča uprava za zaščito in reševanje.