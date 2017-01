Pri 65 brez

GORNJI LENART – Brežiški policisti so v četrtek dopoldne v Gornjem Lenartu opravljali meritve hitrosti in zaradi prekoračitve hitrosti v naselju ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da 65-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.