Pri 30-letniku našli sumljivo snov

NOVA GORICA – V ponedeljek popoldne so policisti v Novi Gorici imeli v postopku 30-letnega moškega, pri katerem so našli in zasegli posušene delce zelene rastline, za katere sumijo, da je konoplja, so sporočili iz tamkajšnje policijske uprave.

Če bo rezultat analize potrdil, da gre za prepovedano drogo, bodo policisti zoper moškega uvedli hitri postopek z odločbo zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.