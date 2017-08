Prfoksa seksala z dijakom, obsojena oba

MARIBOR, MURSKA SOBOTA – Profesorica slovenščine na mariborski srednji ekonomski šoli je imela 43 let, ko se je predlani spustila v intimno razmerje s svojim dijakom. Mladenič (ime hranimo v uredništvu) je tedaj obiskoval drugi in tretji letnik omenjene srednje šole, ko se je tudi sam zaljubil vanjo. Sledila je skoraj dve leti dolga ljubezenska zveza, polna intimnih dejanj, saj naj bi mladenič svojo profesorico obiskoval tudi na njenem domu pod Pohorjem. Afera je izbruhnila, ko so mladeničevi starši o dogajanju in nemoralnem početju profesorice slovenskega jezika S. B. obvestili vodstvo šole. Ravnateljica Darja Cizelj se je odzvala ostro in profesorici vročila izredno odpoved delovnega razmerja.

Priznala, se pokesala

Nekdanji dijaki in kolegi profesorice S. B. so v en glas dejali, da je krasna pedagoginja.

Profesorica S. B. od marca lani ni več zaposlena na srednji ekonomski šoli, pred nekaj tedni je zanjo sledil nov šok.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.