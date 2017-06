ORTNEK – V ponedeljek ob 21.52 je na regionalni cesti Ljubljana–Kočevje pri naselju Ortnek voznik izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal na brežino in prevrnjen na streho obstal na cestišču.

Gasilci PGD Ribnica so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, urejali promet, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom ter nudili pomoč policistom in vlečni službi.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Ribnice so na kraju pregledali in oskrbeli lažje poškodovanega voznika, je poročala uprava za zaščito in reševanje.