LJUBLJANA – Ob 6.16 sta na Dolenjski cesti trčili osebni vozili, pri čemer se je eno vozilo prevrnilo na streho.

Pred prihodom gasilcev je voznica sama prišla iz vozila. Oskrbeli so jo ljubljanski reševalci.

Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja vozil in počistili cestišče, poroča uprava za zaščito in reševanje.