Prevrnilo se je tovorno vozilo

DOBOVEC – V ponedeljek malo po 10. uri se je v Dobovcu pri Rogatcu v občini Rogatec prevrnilo tovorno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina, zavarovali kraj dogodka, poškodovanemu vozniku nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, odklopili akumulator, nudili pomoč policiji in vlečni službi, preprečili iztekanje motornih tekočin ter vozišče posuli z vpojnimi sredstvi.

Poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.