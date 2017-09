Prevrnila se je

NOVO MESTO – Ob 14.54 se je na Mirnopeški cesti v Novem mestu z osebnim vozilom prevrnila voznica, poroča uprava za zaščito in reševanje.

V nesreči se je ena oseba poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli in prepeljali v novomeško bolnišnico. Gasilci GRC Novo mesto so pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe, odklopili akumulator na vozilu, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče.