Prevrnil se je s štirikolesnikom

PODSTRMEC – V nedeljo ob 18.13 se je v naselju Podstrmec v občini Velike Lašče prevrnil voznik s štirikolesnikom.

Posredovali so gasilci PGD Karlovica, Velike Lašče in GB Ljubljana, zavarovali kraj nesreče in oskrbeli poškodovanega voznika do prihoda reševalcev, poroča uprava za zaščito in reševanje.