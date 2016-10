Prevrnil se je na streho

STARA LIPA – V sredo ob 15.15 se je na cesti Črnomelj–Vinica pri kraju Stara Lipa osebno vozilo prevrnilo na streho in potem obstalo na kolesih, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Poškodovanega voznika so reševalci nujne medicinske pomoči iz Črnomlja oskrbeli in ga prepeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. Gasilci PGD Črnomelj so odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem in očistili cestišče.