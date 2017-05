Prevozil znak stop in se zaletel

STRELCI – V torek dopoldne je 69-letnik vozil osebni avtomobil po lokalni cesti iz smeri Mezgovcev ob Pesnici. Ko je zunaj naselja Strelci pripeljal do križišča, je zapeljal na prednostno cesto v trenutku, ko je iz smeri Moškanjcev pripeljal 41-letni voznik osebnega avtomobila. Zaradi tega sta vozili trčili.

Povzročitelj prometne nesreče se je hudo poškodoval, njegovi sopotnici, stari 21 in 66 let, pa lažje. Lažje se je poškodovala tudi 46-letna sopotnica v drugem osebnem avtomobilu. Vse so z reševalnimi vozili prepeljali v SB Ptuj, kjer so jih zdravniško oskrbeli.

Vozniku, ki je povzročil prometno nesrečo, bodo policisti izdali plačilni nalog, pristojnemu tožilstvu pa bodo podali tudi poročilo, so sporočili iz PU Maribor.