Previdno: zlorabili so bančno kartico

KRIŽEVCI – Na področju kriminalitete so policisti v Križevcih obravnavali vlom v stanovanjsko hišo, v Radencih poškodovanje osebnega avtomobila, v Murski Soboti pa goljufijo, zlorabo bančne kartice in nasilje v družini, kjer so moškemu izrekli tudi ukrep prepovedi približevanja, so sporočili iz PU Murska Sobota.