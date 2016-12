Previdno s stotaki! Sumijo na ponaredke

MURSKA SOBOTA – V sredo so pomurski policisti obravnavali štiri prometne nesreče, ki so se končale le z materialno škodo, dve kaznivi dejanji, dve kršitvi javnega reda in miru ter dva primera povoženja divjadi.

Na področju kriminalitete so obravnavali poškodovanje tuje stvari in zasegli bankovec za 100 evrov, za katerega sumijo, da je ponarejen.

Javni red in mir je bil kršen dvakrat v zasebnih prostorih. Kršitelji so se po intervenciji policistov pomirili.