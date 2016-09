Previdno pri soteskanju! To se je zgodilo 27-letnici

BOVEC – V četrtek ob 12.21 so policijo obvestili o nesreči pri soteskanju v soteski potoka Sušec, občina Bovec, kjer se je poškodovala tuja državljanka.

Okoli 11. ure se je skupina 13 oseb (državljanov Slovaške in Češke) pod vodstvom 35-letnega slovaškega državljana odpravila na soteskanje v Sušcu pri Srpenici. Po tolmunih se je spustila tudi 27-letna ženska, državljanka Slovaške, ki si je pri pristanku poškodovala desni gleženj.

Posredovali so reševalci GRS Bovec in dežurna ekipa GRS z Brnika z vojaškim helikopterjem. Poškodovano osebo so s helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v jeseniško bolnišnico.

Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o dogodku s pisnim poročilom obvestili novogoriško okrožno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Nova Gorica.