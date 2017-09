Previdno na postajališčih, lažne informacije o predrtih gumah

TEPANJE – V zgodnjih jutranjih urah petka so na avtocestnem postajališču Tepanje obravnavali kaznivo dejanje drzne tatvine. Do vozila tujega državljana je v času, ko je počival na parkirišču, pristopil neznanec in mu kazal, da ima prazno zadnjo levo gumo. Ko je državljan Madžarske izstopil iz vozila, mu je drugi neznanec iz vozila odtujil moško torbico, v kateri je imel lovski nož, potni list, bančne kartice in manjšo vsoto gotovine.

Za neznancema še poizvedujejo.