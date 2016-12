Previdno na cesti! Ustavili dva krepko pijana

KRANJ – Gorenjski policisti so konec obravnavali več prometnih nesreč brez hujših posledic, ki so se večinoma zgodile zaradi običajne neprevidnosti in napak voznikov. V nesrečah je nastala materialna škoda, največ se jih je zgodilo popoldne in zvečer, pri vzrokih pa izstopa predvsem neprilagojena hitrost vožnje v povezavi z razmerami na cesti, ki so, čeprav morda ni videti, zahtevne, ugotavljajo policisti PU Kranj. Opozarjajo, da so zjutraj in ponoči ceste lahko spolzke, zaradi stalnih nizkih temperatur pa je asfaltna površina tudi ves čas hladna, kar povečuje pot ustavljanja. Kritična dejavnika sta zato predvsem hitrost vožnje, ki naj bo prilagojena tem razmeram, in varnostna razdalja, ki naj bo večja. Z večanjem hitrosti se mora razdalja sorazmerno povečevati, da bo imel voznik v kritičnih situacijah možnost pravočasne ustavitve. Vozniki naj, preden se odpeljejo, temeljito očistijo tudi vse steklene dele vozila, da bodo pred seboj in okoli sebe videli vse, kar morajo, za varno udeležbo v prometu.

Več voznikov je bilo tudi pod vplivom alkohola. Voznik v Škofji Loki je avtomobil vozil s skoraj dvema promiloma (0,90 mg/l), še en voznik pa je pod vplivom (0,62 mg/l) vozil tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja.