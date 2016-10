Previdno na cesti, trčenje na črnokalskem viaduktu

KOPER – Na primorski avtocesti proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, zaradi katere je oviran promet.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje se je zgodilo med priključkom Črni Kal in predorom Kastelec. Prometnoinformacijski portal pa poroča, da je do trčenja prišlo na viaduktu Črni kal, zaradi česar je v smeri proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas.

Ob tem še opozarjajo, da so ceste po državi mokre, vidljivost pa je ponekod zaradi megle, predvsem na Primorskem, slaba. Če se odpravljate na pot, previdnost torej ni odveč.