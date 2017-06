Previdno na cesti, da se vam ne zgodi, kar se je njemu

VOLČJA DRAGA – V četrtek ob 13.51 so policiste obvestili o prometni nesreči v naselju Volčja Draga, v kateri sta bila udeležena kolesar in voznik tovornega vozila (kombi).

Ugotovili so, da se je 35-letni voznik kombija vključeval na prednostno cesto in pri tem izsilil prednost 25-letnemu kolesarju, ki je s kolesom trčil v prednja leva vrata kombija in pri tem utrpel lahko telesno poškodbo.

Na kraju so poleg policistov posredovali tudi gasilci JZ GRD GE Nova Gorica in reševalci ZD Nova Gorica, ki so ga zdravniško oskrbeli in ga nato z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Prometni policisti so 35-letnemu povzročitelju prometne nesreče zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa (65. člena) izdali plačilni nalog, so zapisali v poročilu PU Nova Gorica.