Previdno, ljudje, ki tega ne smejo, trkajo na vrata

KRANJ – V zadnjih dveh dneh so policisti v Kranju obravnavali štiri prijave suma nedovoljenega pobiranja prostovoljnih prispevkov. Trije primeri so bili na Primskovem, eden pa na Savskem otoku. V prijavah so policisti izsledili in obravnavali tri državljane Romunije, ki so ob zbiranju podpisov brez dovoljenj pobirali tudi prostovoljne prispevke za invalidne otroke in gluhoneme. Kršitelje so policisti obravnavali v prekrškovnih postopkih.

Tiskovni predstavnik kranjskih policistov Bojan Kos opozarja, »da lahko prostovoljne prispevke zbirajo samo tiste osebe, ki imajo ustrezna dovoljenja in se izročeni prispevki evidentirajo v overjenih, žigosanih in podpisanih nabiralnih listih. Zato svetujemo, naj se ljudje, preden izročijo denar, prepričajo, ali pobiralec ima vse te potrebne dokumente, ali pa ga npr. prosijo za kontaktne podatke, kamor bi sredstva lahko nakazali, namesto da mu jih izročijo in se s tem izognejo zlorabi.«