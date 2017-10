Prevažal v Italiji ukradenega beemveja

NOVO MESTO – Policisti posebne skupine za izravnalne ukrepe PU Novo mesto so med nadzorom prometa na avtocesti v smeri proti Obrežju ustavili voznika tovornega vozila za prevoz osebnih avtomobilov iz Bolgarije.

Pri pregledu dokumentov in osebnih avtomobilov, naloženih na priklopnem vozilu, in po preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da voznik prevaža avtomobil BMW X5, ki je bil ukraden v Italiji.

Vozilo so zasegli in z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.