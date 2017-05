Prevažal les, med njim pa je bilo skrito ...

METLIKA – Na mejnem prehodu za mednarodni promet v Metliki je v sredo popoldne na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila iz Srbije, ki je prevažal les.

Policisti so opravili mejni nadzor in pregled vozila. V tovornem delu so našli pet državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejnemu preverjanju in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Po zaključenem postopku so jih predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili iz PU Novo mesto.