Pretresljivo: pogrešano osebo so našli, a je umrla

IDRIJA – V torek ob 7.46 se je v Idriji začelo iskanje pogrešane osebe. Sodelovali so gasilci PGD Idrija, člani GRS Tolmin in vodniki reševalnih psov ZRPS severnoprimorske in notranjske regije ter vodniki reševalnih psov KZS severnoprimorske regije.

Pogrešana oseba je bila najdena poškodovana na območju Kobalove planine. Do prihoda reševalcev NMP ji je bila nudena prva pomoč, vendar je zaradi hudih poškodb preminila, poroča uprava za zaščito in reševanje.