Pretepel natakarico, končala je v bolnišnici

IZOLA – V ponedeljek ob 22.40 so policiste obvestili, da se v gostinskem lokalu v Izoli pretepa več oseb. Ugotovili so, da je 34-letni domačin prebutal 30-letno natakarico in zbežal.

Poškodovanko so prepeljali v izolsko bolnišnico, storilca pa so policisti izsledili doma in ugotovili, da je tudi on poškodovan po obrazu. Nudena mu je bila zdravniška pomoč, čaka pa ga še kazenska ovadba, so sporočili koprski policisti.