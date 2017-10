LJUBLJANA – Spremenjeni veliki kazenski senat okrožnega sodišča v Ljubljani, predseduje mu Vesna Podjed, se je začel prebijati skozi zmedo, ki so jo na prvem sojenju v zadevi Žurga povzročili slovenski psihiatri in psihologi. Toda avtorji izvedenskega mnenja, na podlagi katerega so na prvem in pozneje razveljavljenem prvostopenjskem sojenju spoznali 26-letnega Janeza Žurgo za krivega uboja in ga obsodili na 15 let zapora, še vedno vztrajajo: bil je popolnoma prišteven, torej tudi kazensko odgovoren za svoje početje.

V ocenjevanje Žurgove prištevnosti med tragičnim dogodkom z Rakeka, kjer je 17. decembra 2015 pretepel, 15-krat zabodel in z blazino zadušil očima Dušana Stražiščarja, se je namreč od preiskave do konca prvega prvostopenjskega sojenja zvrstila kopica psihiatrov in psihologov v vlogah sodnih izvedencev.

Žurgo so zaradi uboja obsodili na 15 let zapora, a mu sodijo še enkrat.

Na preiskovalnem oddelku sodišča je o njem mnenje izdelala psihiatrinja Bojana Avguštin Avčin in si pomagala z ugotovitvami psihologinje Sanje Šešok. Po njunem je bil storilec med očimomorom bistveno zmanjšano prišteven. Ko pa se je začelo sojenje, je odvetnica Maja Kristan opozorila, da sta pred časom v nekem drugem kazenskem postopku za Žurgo Peter Pregelj in Vesna Švab podala oceno, da je bil neprišteven. Zato je senat, ki mu je v prvo predsedoval sodnik Gorazd Fabjančič, na pomoč poklical Dragana Terziča. Tudi med ubojem je bil neprišteven, je menil ta psihiater.

Za ugotavljanje morilčeve (ne)prištevnosti je bilo treba najeti še nekoga in sodstvo je nalogo zaupalo komisiji za izvedenska mnenja pri medicinski fakulteti, pod mnenje sta se podpisala Bojan Zalar in Blanka Kores Plesničar. Žurga je bil prišteven, je bilo že tretje mnenje v tej zgodbi.

Na podlagi takega mnenja komisije pa so torej okrožni sodniki Žurgo razglasili za prištevnega in krivega uboja Stražiščarja, s čimer pa se ni strinjalo višje sodišče in primer vrnilo v vnovično odločanje prvi sodni stopnji. Ta je začela med ponovljenim iskanjem odgovora na odločilno vprašanje v tej zadevi včeraj natančno secirati vsa mnenja.

7 psihiatrov in psihologov je zakuhalo pravo godljo.

Začeli so s tistim iz preiskave, ko je torej Avčinova ugotovila, da je bil Žurga, ki je bil zaradi svojih psihotičnih in osebnostnih motenj v zadnjih nekaj letih kar večkrat hospitaliziran v Polju ali Begunjah, med ubojem bistveno zmanjšano prišteven. Pomenljivo sicer je, da je v okviru tega mnenja psihologinja Šešokova sklenila, da Žurgovo početje v kritičnem času »ni bilo pod zavestno kontrolo«.

Senat, ki se bo na prihodnjih razpravah prebijal tudi skozi druga mnenja, naposled pa morda celo soočil izvedence, ki so sodelovali pri primeru, pa je prejel tudi dopolnitev mnenja komisije za izvedenska mnenja. Po njihovem dvoma še vedno ni: Janez Žurga se je dobro zavedal, kaj počne, ko je jemal očimovo življenje.