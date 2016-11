Pretepal se je še  en zvezdnik kmetije!

LJUBLJANA – Enkrat v resničnostnem šovu, vedno na očeh javnosti. To drži predvsem za tekmovalce šova Kmetija: Nov začetek, ki se v zadnjem času v medijih pojavljajo tudi zaradi kaznivih dejanj in konfliktov, ki so jih pripeljali celo pred roko pravice. Zmagovalec lanske sezone Fahrudin Čaušević se je na sodišču znašel zaradi brutalnega ropa, ki se je zgodil 29. aprila 2014. Takrat sta z bratom Mirsadom med ropom pri družini Belovič hudo ranila stanovalca ter ukradla dva hranilnika z denarjem, iz sefa pa deset naložbenih zlatnikov Dunajski filharmoniki, pet kilogramskih srebrnih palic in 20 stogramskih zlatih. Fakijev brat je krivdo priznal, slavnemu kmetu, ki se je pred dvema tednoma znova znašel v pridržanju zaradi vloma, pa grozi triletna zaporna kazen.

V škandal je bil vpleten tudi zmagovalec prve sezone Denis Toplak. Letos je dočakal razplet incidenta, v katerega se je zapletel leta 2008. Nepremišljenost in telesne poškodbe, ki jih je zadal vrstniku, menda mu je zlomil zobe in nos, so ga stale dve leti pogojne in 6800 evrov denarne kazni. Denis se je pozneje pokesal in priznal, da danes drugače gleda na življenje, ter dejal, da se ljudje učimo iz napak. Mladim je na srce položil tudi, naj se ne zapletajo v pretepe, saj ti nikoli ne prinesejo nič dobrega.

