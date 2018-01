Pretep v Mariboru: življenje ene osebe visi na nitki

MARIBOR – Ob 5.35 so bili policisti PU Maribor obveščeni, da je na Vodnikovem trgu v Mariboru prišlo do pretepa več oseb, življenje ene osebe pa je ogroženo. Tja so takoj napotili policiste, ki so vzpostavili red. »Reševalci so v UKC Maribor prepeljali tri osebe. Ena od njih je resno poškodovana in se zdravniki za njeno življenje še borijo. Med vzpostavljanjem javnega reda so policisti pridržali eno osebo. Uporabili so tudi prisilna sredstva,« so zapisali pri PU Maribor.

Ogled kraja dejanja še poteka, vodi ga dežurni preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Mariboru v navzočnosti dežurne okrožne državne tožilke. Več informacij zaradi interesa preiskave trenutno ni na voljo, so še dodali mariborski policisti.