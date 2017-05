Pretental jo je in okradel

LJUBLJANA – V četrtek okrog 13.30 so policiste obvestili o tatvini denarja iz hiše v naselju Dobrepolje.

Po do zdaj zbranih obvestilih je znano, da se je na naslov pripeljal neznani moški, star okoli 40 let, temnih las, z brki in brado, z manjšim osebnim avtomobilom sive barve, ter ogovoril oškodovanko z izgovorom, da bodo izvajali dela.

Oškodovanka mu ni verjela in je takoj odšla v hišo, kjer je opazila odprta vrata in ugotovila, da ji je odtujil denar.

Neznani moški se je odpeljal neznano kam. Policisti nadaljujejo preiskavo, so sporočili iz policije.