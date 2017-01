Prestregel led in hčeri rešil življenje

MOJSTRANA – Sreda se je počasi pripravljala za prehod v večerni del dneva, ko se je Janez Zajšek iz Mojstrane s svojim vokswagnom passatom peljal po regionalni cesti od Kranjske Gore proti Jesenicam. Bilo je na predelu med Dovjem in Mojstrano, nekaj lučajev od spomenika triglavskemu župniku Jakobu Aljažu, ki leži na bližnjem pokopališču. In malo je manjkalo, da bi tjakaj k zadnjemu slovesu pospremili še trojico, dva odrasla moška in še ne triletnega otroka.



Še počasneje od omejitve



»Vozil sem po vseh cestnih pravilih, celo počasneje, kot je predpisano, mimo avtobusne postaje na Dovjem v smeri proti Jesenicam. Voznica, ki se je po nesreči zaustavila za mano, mi je dejala, da sem ji zaradi počasne in previdne vožnje šel celo malo na živce,« začne Janez in potem obmolkne za trenutek ali dva: »Ampak računajte, če sem jaz peljal 50 kilometrov na uro in tovornjak 50 kilometrov na uro, je led priletel v vozniško kabino kot izstrelek s hitrostjo 100 kilometrov na uro. Pa če dodamo še težo take ledene plošče, merila je po mojem mnenju dva metra krat meter, pa precej blizu dvajset centimetrov je bila debela, vam je lahko jasno, da je bilo res smrtno nevarno. Lahko bi nama obema odtrgalo glavo, tudi otrok bi bil lahko huje poškodovan ali celo mrtev. Otroški sedež je bil nameščen za sovoznikovim in moj sopotnik Klemen je ujel celoten udar ledene ploskve. Lahko rečem, da je svoji hčerkici rešil glavo.«

